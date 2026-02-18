Auxiliar de enfermería es hallado sin vida en el hospital donde trabajaba

El cuerpo del joven fue hallado en uno de los sanitarios del hospital.
Un joven auxiliar de enfermería fue encontrado sin vida en uno de los servicios sanitarios del Hospital Regional de Cobán, según informaron los cuerpos de socorro.
El personal del centro de salud confirmó el hecho y señaló que se encuentra bajo investigación.
El Ministerio Público se hizo presente en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de la muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del trabajador ni las posibles causas del deceso. Se espera que las investigaciones proporcionen mayores detalles en las próximas horas.
Preliminarmente, se dio a conocer que el auxiliar estaba de turno, le dijo a sus compañeros que iría al baño y no regresó. Más tarde hallaron su cuerpo en un baño.