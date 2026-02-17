Tocaron a la puerta y cuando abrió, fue atacado a balazos

El cuerpo de la víctima quedó tendido en su vivienda.
OTRAS NOTICIAS: La joven que falleció en un trágico accidente
Un ataque armado se registró en la colonia Santa Delfina, zona 2 de Villa Canales, dejando como saldo un hombre muerto dentro de su propia residencia.
El fallecido fue identificado como Elmer Misael Pineda Monzón.
Según reportes oficiales, Pineda se encontraba conversando con otra persona en el interior de su vivienda, ubicada en la intersección de la 2a. avenida y 2a. calle, cuando desconocidos llamaron a la puerta.
Al atender el llamado, fue atacado de forma directa por individuos que le dispararon repetidamente en el rostro y cráneo.
Testigos relataron a las autoridades que los responsables fueron dos hombres que se desplazaban en motocicletas, una de color negro y otra blanca, quienes huyeron del lugar inmediatamente después del crimen.
Al llegar al sitio, los cuerpos de socorro confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Por su parte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cerraron dos calles aledañas para resguardar la escena, debido a la gran cantidad de indicios balísticos localizados en la vía pública y el ingreso al domicilio.