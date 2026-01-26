Avances en la agenda parlamentaria y del Ejecutivo se esperan para esta semana

-

Los últimos días de enero tendrán una serie de actividades en los organismos del Estado y otras instituciones.

La última semana del primer mes de 2026 estará marcada por las actividades propias de los organismos Legislativo y Ejecutivo.

Sus acciones se enmarcan en un periodo clave para el desarrollo de procesos políticos y administrativos que incidirán en la dinámica del Estado.

Legislativo

En el Congreso de la República, la actividad iniciará el lunes 26 de enero con la sesión de la instancia de Jefes de Bloque, en la que se buscará consensuar las órdenes del día que guiarán las sesiones plenarias.

Para el martes 27, el pleno del Legislativo se reunirá nuevamente con el objetivo de avanzar en temas de la agenda parlamentaria.

Esta semana se esperan dos sesiones plenarias en el Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

Mientras que el jueves 29 continuarán las interpelaciones a ministros de Estado, uno de los mecanismos de fiscalización más relevantes dentro del Estado.

Las citaciones en las distintas bancadas continuarán, ya que son parte importante del quehacer parlamentario.

Presidencia

En el ámbito del Organismo Ejecutivo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no ha confirmado la agenda pública del presidente Bernardo Arévalo para estos días.

Sin embargo, se espera la posibilidad de una conferencia de prensa conocida como "La Ronda", en la que el mandatario, junto a miembros de su gabinete, se presentará ante los medios de comunicación para informar temas relevantes del Gabinete de Gobierno.

Aunque no hay confirmación oficial, se espera que el Ejecutivo brinde una conferencia de prensa. (Foto: Archivo / Soy502)

Entre lo más importante que se podría informar están los avances relacionados con el estado de sitio decretado el pasado 18 de enero, debido a los operativos que se han desarrollado el fin de semana y las alertas que han dado las fuerzas de seguridad.

Otras instituciones

La actividad no se limita solo a los poderes del Estado, pues también habrá actividad relevante durante esta semana con otras instituciones.

El lunes 26 de enero, el Consejo Superior Universitario llevará a cabo su sesión ordinaria y, aunque no existe información oficial, podría comenzar a discutirse el proceso de designación de magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.

Esta semana habrán elecciones en la Anam. (Foto: Archivo / Soy502)

Este tema forma parte de las elecciones de segundo y es un tema de alta importancia para el sistema de justicia, como lo ha indicado el mandatario Arévalo en múltiples ocasiones.

Finalmente, el último día de enero estará marcado por un evento político de relevancia municipal, ya que el sábado 31 se realizará la elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

En dicha instancia los jefes ediles votarán y definirán quién asumirá la presidencia de la organización que agrupa a los gobiernos locales del país.