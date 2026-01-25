Presentan nuevo amparo en contra de la Comisión de Postulación del TSE

-

Un nuevo amparo se presentó en contra de la Comisión de Postulación para elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Te interesa: Postuladora del TSE iniciará a recibir expedientes de aspirantes este domingo

Abogados colocaron un segundo amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de las decisiones tomadas en la Comisión de Postulación de Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El primero fue por excluir como requisito la presentación de "finiquito", mientras, este segundo es por la manera en que quedó la tabla de gradación.

Según el amparo interpuesto, la ponderación que recibirán los aspirantes no es igualitaria.

De esta forma se estaría vedando el derecho de elegir y ser electo de los aspirantes, además del derecho de igualdad, señala el documento.

"Para que haya respeto en la integración del TSE, de entrada están incluyendo unos 15 mil abogados, que teniendo 10 años de ejercicio profesional, les quitan 10 puntos", señaló uno de los abogados que colocó el amparo.

Señaló que esto implica "una vulneración al derecho de ser electos de los agremiados y que consideran que es una cuestión de constitucionalidad.

Comisión de Postulación

La comisión inició sus labores la semana pasada y entre sus primeras actividades estuvo la aprobación de los requisitos de los candidatos y la tabla de gradación.

Este 25 de enero es el primer día que tienen los interesados para presentar su expediente, el plazo vence el próximo 28 de enero.

Esta postuladora, deberá elaborar un listado de 20 aspirantes y enviarla al Congreso de la República para que los diputados elijan a los próximos magistrados del TSE.