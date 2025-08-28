Según el CIV, ejecutan más de 160 trabajos en carreteras y puentes dañados en el país

-

Las autoridades explican que concentran su atención en reparar el puente Mocá, ubicado en la ruta hacia Tecún Umán, San Marcos.

EN CONTEXTO: Puente sufre severos daños tras fuertes lluvias de este 20 de agosto

El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, informó sobre los avances del Plan Conecta y de varios proyectos de infraestructura vial en el país.

Durante su intervención en la conferencia de prensa "La Ronda", destacó que actualmente se ejecutan 162 proyectos, impulsados por la Dirección General de Caminos, la Unidad de Conservación Vial (Covial) y otras instituciones.

El ministro informó sobre los avances del Plan Conecta y las reparaciones del Puente Mocá este jueves durante La Ronda. (Foto: Redes sociales)

Según el funcionario, tres unidades que lideran las obras: Dirección General de Caminos, Unidad de Conservación Vial (Covial) y Fondo Social de Solidaridad (FSS) han priorizado la rehabilitación y construcción de carreteras.

En su intervención, Díaz Bobadilla detalló que la Dirección General de Caminos mantiene 27 proyectos activos, distribuidos en departamentos como Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango, Escuintla, Baja Verapaz, Izabal, Jalapa y Guatemala.

Entre los proyectos mencionados figuran la rehabilitación y construcción de carreteras, mantenimiento de rutas departamentales, así como mejoras en distintos puentes a nivel nacional. (Foto: CIV)

Entre ellos, resaltó una carretera de ocho kilómetros en Quiché, que se estima será concluida antes de finalizar el año.

Asimismo, el Fondo Social de Solidaridad impulsa nueve proyectos, incluyendo la construcción de un paso a desnivel en la calzada Roosevelt, en la ciudad capital, así como el mejoramiento de rutas departamentales en Petén, Escuintla y Jutiapa.

Por su parte, Covial ejecuta 126 proyectos enfocados en bacheo, limpieza, señalización, emergencias viales y mantenimiento rutinario de carreteras y puentes en distintos puntos de la red vial nacional.

Reparación de puentes

El funcionario habló sobre la situación del puente Mocá, ubicado en la ruta hacia Tecún Umán, San Marcos.

Díaz Bobadilla recordó que el puente, con más de 60 años de antigüedad, sufrió daños el pasado 24 de julio, cuando un vehículo de carga pesada impactó contra su estructura.

Este fue el accidente que, según el CIV, dañó parte del puente Mocá. (Foto: RR. SS.)

Tras la emergencia, se realizaron evaluaciones técnicas que determinaron la necesidad de un tratamiento especial; como medida de precaución, el paso fue inhabilitado y el tránsito vehicular se trasladó al puente contiguo, habilitado en doble vía y regulado por Provial.

El ministro detalló que en los próximos días se realizará el levantamiento de la estructura, la instalación de torres de apuntalamiento y el reemplazo de elementos metálicos dañados, además de la reparación de la losa de rodadura y fisuras detectadas.

Aseguró también que el puente vecino, construido hace diez años, se encuentra en óptimas condiciones para soportar la carga vehicular mientras avanzan las reparaciones.

En relación con otros puentes, señaló que en el Puente Ixtacapa, en Suchitepéquez, ya se realizan trabajos de mantenimiento que concluirán próximamente; mientras que en el Puente Pachipán, también en Suchitepéquez, se tiene programado el reemplazo de la loza de rodadura y mantenimiento rutinario.

Asimismo, se avanza en la construcción del Puente Nahuatán, en San Marcos, el cual se encuentra en su fase final.

Aeropuerto de Escuintla

Finalmente, Díaz Bobadilla mencionó que también se han realizado labores de supervisión en el Aeropuerto de San José, Escuintla, donde la terminal de pasajeros ya está finalizada, quedando pendientes mejoras en la pista, torre de control y edificio de bomberos.