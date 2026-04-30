Ávila Aparicio plantea reingeniería y recuperación de credibilidad del MP

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El aspirante a dirigir el Ministerio Público asegura que las preguntas del mandatario son directas y objetivas.

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El abogado César Augusto Ávila Aparicio se reunió este miércoles 29 de abril con el presidente Bernardo Arévalo, como parte del proceso de entrevistas a los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Con ello, se convirtió en el cuarto candidato en sostener un encuentro con el mandatario en el Palacio Nacional de la Cultura.

La reunión se llevó a cabo a las 17:00 horas y, al concluir, el aspirante ofreció declaraciones a la prensa, en las que calificó el intercambio como directo y puntual.

"Tuve una entrevista muy objetiva y concreta con el presidente", expresó a los medios de comunicación.

Ávila Aparicio, mencionó que explicó al mandatario que se necesita hacer una reingeniería en el Ministerio Público. (Foto: Óscar Rivas / Soy502)

Al ser consultado sobre los temas abordados durante la conversación, Ávila Aparicio evitó profundizar en detalles y se limitó a indicar que más adelante dará a conocer el contenido. "En su momento lo vamos a explicar", declaró.

No obstante, el abogado señaló que se sintió confiado durante la entrevista, destacando la naturaleza de las preguntas formuladas por el jefe del Ejecutivo. "Me sentí muy seguro, porque fueron muy objetivas y directas las preguntas", agregó.

Respecto de los planteamientos que trasladó al presidente, Ávila Aparicio enfatizó la necesidad de fortalecer el Ministerio Público y recuperar la confianza ciudadana en la institución.

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En ese sentido, propuso como eje central de su eventual gestión una transformación interna que incluya cambios estructurales y modernización tecnológica.

"Fortalecer y devolver la credibilidad al Ministerio Público. Primero siendo probo, haciendo una reingeniería y digitalización total del Ministerio Público", señaló.

Las entrevistas forman parte del proceso de evaluación que desarrolla el Ejecutivo con los seis candidatos incluidos en la nómina remitida por la Comisión de Postulación, previo a la designación del próximo titular del ente investigador dentro de los plazos constitucionales establecidos.