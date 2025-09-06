B-boy Rabbitt, el bailarín guatemalteco que sorprende con sus movimientos en Europa

-

Jordie Rivera, b-boy guatemalteco, ha sido premiado en distintos eventos en Europa por su talento como bailarín profesional.

Entre sus galardones está ser uno de los mejores 8 bailarines del mundo en la competencia "Notorious IBE" de breakdance, obtenido en la ciudad de Heerlen, Holanda, un evento de batallas, talleres y todo lo relacionado a la cultura Hip Hop. También recibió el primer lugar en Bélgica en una competencia de Power Moves mientras en Portugal fue el top 16 junto a su crew de entre más de 100 grupos internacionales.

Soy502 conversó con Rabbitt a distancia para que compartiera cómo se enamoró del baile y decidió viajar por el mundo.

La vida le brindo una segunda oportunidad

Jordie no da nada por sentado ya que estuvo al borde de la muerte, a partir de ahí se propuso que no se quedaría sin luchar por sus sueños: "cuando tenía 14 años viajaba en un bus cuando se subió un grupo de criminales a matar a los integrantes de una banda contraria, mucha gente resultó herida y entre ellas yo".

Foto: Rabbitt.

"Recibí dos impactos de arma de fuego: uno en el pecho y otro en la espalda, fue en el 2014 y era un niño, afortunadamente estoy contando la historia y cumpliendo mis sueños, Dios me dio la oportunidad de cumplirlos y no lo voy a desaprovechar", relató.

"Inicié a los 12 años, siempre tuve en mí la pasión por bailar, me sentí atraído por películas de batallas de breakdance como "Step Up" y "You got served", creo que mi mamá notó que me gustaba y me compraba muchas películas del tema", afirmó.

Sus primeras competencias

La primera vez que se presentó en una competencia internacional fue en El Salvador en 2018, el primer lugar participaría en la final en Taiwán, "yo quedé semifinalista, pero uno de los jurados, B-boy Lilou, una leyenda dentro del movimiento, me invitó a un evento en Francia en 2019, esa sería mi primera competencia en Europa".

Foto: Rabbitt.

Hacia la cima

Con mucha disciplina empezó a posicionarme entre los mejores de Centroamérica, ganándoles a los más experimentados y con trayectoria, pues movimientos como los powermoves, que a veces toman hasta un año en aprenderse, incluso 2 o más, Jordie los lograba en poco tiempo.

Nada ha sido fácil

Rivera destacó que viene de una familia en situación vulnerable y nada le ha venido del cielo: "crecer sin un padre, apostarle a algo que en un país como el mío es imposible, es mi mayor orgullo, pue lo estoy logrando, haciéndolo posible, practicaba en la calle, no tenía un espacio para entrenar y aún así llegar a una eliminatoria para viajar al exterior es algo escaso", agregó.

De Guatemala para el mundo

Rabbitt ganó los Juegos Olímpicos Guatemala 2021 en Breaking y competencias nacionales y centroamericanas yambién trabajó en comerciales de distintas marcas hasta que no le fue suficiente y buscó trascender.

Su residencia en el extranjero

"Era la segunda vez en Europa, fui a competir a Eslovaquia y antes del viaje mi mamá falleció, ella era mi vínculo más fuerte en Guatemala y se fue, no tenía nada que me atara, así que decidí buscar mi destino, acá (en Europa) se desarrollan todos los eventos y oportunidades que necesito para cumplir mi proyecto, gracias al baile ya conozco 11 países", recalcó.

Rabbitt ha competido en México, El Salvador, Francia, España, Nicaragua, Austria, Eslovaquia, Bélgica, Holanda, Portugal y Noruega y su nombre ha destacado con el primer lugar en Portugal, España, Bélgica, El Salvador y México.

Para cerrar el bailarín aconsejó

"No importa la situación del país, no importa que no haya oportunidades, todo es posible, Dios nos diseñó para ser capaces de alcanzar lo que queremos, ¿qué estamos dispuestos para hacer? Yo tuve que arriesgar mi vida, dejar lo que amo en mi país y vivír casi un mes en la calle, antes de tener una casa dónde dormir, hoy, después de 2 años de estar en Europa, me siento bendecido y haciendo realidad lo que un día vi imposible, si yo pude, sin tener dinero ¡todos podemos!".

