Colisión entre autobús y vehículo deja tres heridos en zona 9

Aparentemente, el vehículo de transporte colectivo no respetó el alto y esto habría provocado el accidente.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 6 de enero en la 2a. avenida y 5a. calle, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a tres personas, las cuales fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los trasladados fueron identificados como: Telma Yolanda Cosme, de 51 años, Yesenia Maribel Cox Cosme, de 34, ambas a bordo del automóvil; y Henri Emanuel Cervantes Padilla, de 16, quién caminaba por el lugar, indicaron los socorristas.
Además, otras cuatro personas sufrieron crisis nerviosa, quienes iban a bordo del autobús, y fueron atendidas en el lugar del percance vial por el cuerpo de bomberos.
Según indicaron los afectados, el bus urbano no respetó el alto y ocasionó que el automóvil impactara con el vehículo de transporte colectivo.
Debido a este percance vial, se ha provocado congestionamiento vehicular en el sector.
*Con información de Oscar Rivas / colaborador.