Real Madrid llega a Arabia sin Mbappé, pero con ilusión por la Supercopa

La expedición del Real Madrid ya se encuentra en Yedá, ciudad que acogerá esta semana la disputa de la Supercopa de España. El conjunto blanco afronta la cita con una baja muy sensible, ya que Kylian Mbappé no podrá participar en el torneo.

El equipo dirigido por Xabi Alonso emprendió viaje desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras realizar una última sesión preparatoria en la Ciudad Real Madrid. El desplazamiento hasta Arabia Saudita se completó en un trayecto aéreo de algo más de cinco horas.

¡Ya estamos en Yeda! pic.twitter.com/pznLvwpmo2 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

La ausencia del delantero francés quedó confirmada en el entrenamiento matinal del Día de Reyes, el segundo y definitivo antes de volar a Oriente Medio. Mbappé no pudo trabajar junto al resto del grupo y quedó descartado para la semifinal de la Supercopa frente al Atlético de Madrid.

El atacante continúa recuperándose del esguince de rodilla sufrido el pasado 30 de diciembre durante una sesión abierta al público. Esta lesión ya le impidió disputar el primer compromiso liguero de 2026 ante el Betis y lo obliga a permanecer en Madrid para seguir con su proceso de rehabilitación, perdiéndose así el derbi madrileño.

En el capítulo positivo, Xabi Alonso recupera a Huijsen, que ha dejado atrás la sobrecarga muscular que arrastraba y vuelve a entrar en la convocatoria. También forma parte del viaje Trent, quien, pese a no estar disponible para competir debido a una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, trabajará con el grupo en el entrenamiento programado para el miércoles.