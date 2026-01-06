En esta fase se encuentran los semáforos "inteligentes" de la ciudad

-

La instalación de los semáforos inteligentes ha entrado en su cuarta fase.

Como parte de los proyectos con los que la Municipalidad de Guatemala busca agilizar y mejorar la movilidad vehicular en la ciudad, se encuentran los semáforos "inteligentes".

Este martes 6 de enero, el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, afirmó que el sistema ha entrado en su cuarta fase.

"Hoy se arrancó la cuarta fase del proyecto. El centro de control, lugar donde se visualizarán los más de 500 semáforos, ya está siendo instalado.

Además, Quiñónez detalló que el sistema ya está siendo calibrado. "Vamos en etapas, hay una etapa de calibración, los equipos que ya están instalados, están pasando por dicha etapa, con el fin de ajustar tiempos e ir midiendo el funcionamiento".

Tecnología de primera

El alcalde reveló que los semáforos inteligentes contarán con IA y tecnología de primera en las siguientes etapas.

Asimismo, expresó que el tránsito en todo el país se ha convertido en una emergencia nacional, por lo que este tipo de proyectos se están realizando con el fin de mejorar y solucionar.