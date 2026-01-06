Aerometro, la 42K y más: los proyectos de la Municipalidad de Guatemala para el 2026

-

La ciudad conmemora 250 años de historia y la Municipalidad de Guatemala ha organizado varios proyectos para celebrar.

Este año, la Ciudad de Guatemala celebra 250 años de establecerse en el Valle de la Ermita, recibiendo el nombre de "Nueva Guatemala de la Asunción".

Desde entonces, se ha convertido en un lugar que mezcla una herencia colonial con modernidad, donde nacen talentos, se escriben historias y se han inspirado generaciones enteradas.

Para celebrar esta fiesta, la Municipalidad de Guatemala ha organizado varias actividades y proyectos especiales para toda la ciudad.

Una de las más simbólicos será la 42K, la carrera que va a poner a la ciudad en el mapa de los corredores a nivel mundial.

Otro proyecto que ya esta disponible es el Parque Bicentenario, el cual está ubicado en la parte de atrás del Mapa en Relieve.

"Son varias hectáreas de terreno que están dispuestas a partir de hoy. Este se convertirá en el Parque Metropolitano", dijo Quiñónez.

El Aerometro

Según el alcalde, este proyecto representa uno de los esfuerzos simbólicos que se realizarán en esta conmemoración, el cual se unirá al servicio de Transmetro y Tu bus.

"Este proyecto responde a una necesidad real de la ciudad: movernos mejor. Un sistema moderno que conectará zonas clave de forma más ágil y eficiente, complementándose con otros sistemas de transporte para facilitar traslados más fluidos y ordenados", afirma el jefe edil.

Asimismo, aseguró que a mediados de este año ya se verán las primeras torres y que el proyecto durará 18, 24 y 36 meses, en sus distintas etapas.