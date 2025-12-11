Bad Bunny se cae del techo de la casita en México

Un resbalón no impidió que el concierto continuara con fuerza.
Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos con su actitud tras un accidente en su primer concierto del año en México.
Durante su presentación en el estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, Bunny decidió subirse al techo de la casita para cantar el tema Efecto, cuando de repente se resbaló.
El momento fue grabado por el público y no tardó en hacerse viral en las plataformas, debido a que quedó demostrado que el intérprete de Baile inolvidable no hace playback.
No es la primera vez que el puertorriqueño sufre un percance; durante su residencia en Puerto Rico, se viralizó por lastimarse la rodilla.
Como si nada hubiera pasado, Bad Bunny se rio de sí mismo, se levantó y dijo: "México, con la mano arriba, con la mano arriba". La estrella de la música urbana terminó el show entre aplausos y ánimos por su buena actitud.