El mensaje de Shakira para Bad Bunny a horas del Super Bowl

Shakira envió los mejores deseos a Bad Bunny para su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
El mundo entero ha puesto los ojos a este evento que promete dar de qué hablar, y Shaki no podía quedarse sin expresar au sentir a su colega.
"Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche", le escribió junto al video de ambos en el famoso escenario deportivo.
Latinoamérica entera está a la espera de cómo será el masivo evento. Algunos expertos afirman que "La casita" no faltará en el show que tiene una duración de 12 minutos.
Shakira también tendrá una presentación esta noche, como parte de su residencia en El Salvador.
