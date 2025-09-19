Banguat señala que baja en aranceles no afectaría proyección de crecimiento económico

-

Las exportaciones del país aumentaron este año, pese a la coyuntura.

El Banco de Guatemala (Banguat) considera que de concretarse la rebaja de los aranceles del 10 % que impuso el Gobierno de los Estados Unidos a Guatemala, este año no impactaría el crecimiento económico, pero haría a la nación más competitiva frente a otras.

El pasado 16 de septiembre, la ministra de Economía Gabriela García, informó que tras concluir la fase técnica del diálogo de alto nivel con la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, existe la posibilidad de que se reduzca la aplicación de aranceles a algunos productos guatemaltecos.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, fue consultado por Soy502 sobre el impacto en la perspectiva del crecimiento económico de concretarse la rebaja en mención y el funcionario respondió: "la ministra hizo ese comentario en la Junta Monetaria. Claramente, no es una posición oficial, entiendo que están en estas últimas fases de negociación, esto sería positivo para el país. Pero no vemos que esto genere un mayor cambio en las proyecciones —de crecimiento económico—, ya que el año básicamente está finalizando".

El presidente de Banguat Álvaro González Ricci, comentó que una rebaja a los aranceles en este año no afectaría ls proyecciones de crecimiento económico de 2025. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Explicó que a pesar de la coyuntura de este año, las exportaciones están creciendo "alrededor del 10 %" y se espera que llegue a niveles del 6 % o 7 % para finalizar 2025.

Sin embargo, no creen que si se reducen los aranceles en mención, se observe una baja el presente año.

"Lo que sí es importante es que nos permitiría de alguna manera ser más competitivos en aquellos productos que sí puedan tener un arancel diferente al que ya nos estipularon del 10%", describió el funcionario.

Agregó que si la baja de los aranceles llega a concretarse serían "buenas noticias" para el país y el sector exportador. "Si se reducen esos aranceles vamos a ser más competitivos, incentivaríamos el sector exportador, lo cual generaría más empleos, así que nuevamente ojalá que suceda", afirmó.

Efecto podría verse el otro año

En cuanto a las perspectivas para 2026 del crecimiento económico en caso bajen los aranceles, afirmó: "podría tener un efecto. Pensemos en el área textil, que es el mayor producto de exportación de Guatemala. Al ser más competitivos tendríamos mejores precios de venta al consumidor final en Estados Unidos".

Agregó que esto aceleraría y aumentaría los pedidos, lo que obligaría a las empresas locales a crecer en su capacidad productiva, los cual sería beneficioso para la economía del país.

"Eso pasaría con todos los productos, claramente generaría un impacto, no sabría decirlo todavía, pero sí tendría un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB)", concluyó el presidente de Banguat.