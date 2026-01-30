Baja ejecución en inversión contradice promesa de crecimiento en infraestructura

-

Experto señala que la inversión en infraestructura productiva es la tarea pendiente del Gobierno y alcalde capitalino asegura que quitarle fondos al Metro impacta la vida de millones.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que el crecimiento económico alcanzando en 2025 se debe en parte a "un aumento significativo de la inversión impulsada en particular por el sector público" y que una de las prioridades del presupuesto de este año es invertir e infraestructura.

Las declaraciones del mandatario fueron vertidas durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y llevado a cabo en Panamá.

Sin embargo, el gasto en inversión pública del año pasado representa solamente el 18.4% del presupuesto que estuvo vigente durante 2025 y la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, el principal ejecutor infraestructura, fue de los peores de las carteras de Gobierno.

Durante su participación en el foro, Arévalo indicó que su Gobierno tiene como prioridad "abordar los desafíos del crecimiento, de la atracción de inversiones y de las alianzas público-privadas en el marco más amplio del desarrollo económico y social y de la integración regional".

El presidente Arévalo explicó cuáles son sus prioridades presupuestarias para este año en un foro económico en Panamá. (Foto: Archivo / Soy502)

El mandatario resaltó que en 2025 Guatemala alcanzó un crecimiento económico del 4.1% e indicó que ese desempeño económico "se explica por un aumento significativo de la inversión impulsada en particular por el sector público" y el dinamismo de las remesas familiares.

Agregó que la actividad económica se respalda "con una política fiscal orientada al desarrollo y al crecimiento inclusivo y sostenible" y que se mejoró el clima de negocios mediante la adopción de leyes como las de infraestructura vial, competencia y reformas a la de alianzas público-privadas.

El gobernante también mencionó ante el foro que el presupuesto de este año está orientado en invertir a futuro y que entre los principales focos están el transporte público y la mejora de carreteras, caminos rurales y en general de la red vial.

Baja ejecución en inversión

El portal Transparencia Presupuestaria, administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) precisa que durante 2025 se ejecutó Q28,569 millones en inversión pública, que representa el 18.4% de los Q154,836.6 millones del presupuesto vigente.

Otro dato que arroja el portal es la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que para el año pasado fue de Q5,132.3 millones, lo que representa el 68.19% de los Q7,526.7 millones que tenía vigentes.

El desempeño del CIV, que es el principal ejecutor de infraestructura pública del país, es el penúltimo de las 14 carteras del Ejecutivo, pero de lo ejecutado solamente Q2,426.8 millones fueron realmente en proyectos de inversión.

Esto significa que el Ministerio de Comunicaciones solamente destinó el 47.2% de lo que ejecutó el año pasado para proyectos de inversión.

La baja ejecución del CIV ha sido motivo de críticas para el Gobierno actual por parte de varios sectores del país, incluso el Gobierno de Arévalo ha tenido cinco ministros en poco más de dos años de administración en dicha cartera.

El crecimiento económico del país llegó al 4.1 % durante el 2025. (Foto: Archivo / Soy502)

Según Sicoin, para este año el CIV tiene asignado un presupuesto vigente de Q9,929.8 millones y en la ampliación presupuestaria, aprobada recientemente por el Congreso, se ordena que el CIV priorice una serie de proyectos de inversión con lo cual se busca aumentar los proyectos de infraestructura.

Es una tarea pendiente

Pedro Prado, coordinador de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), si bien el país tuvo un crecimiento económico del 4.1% el año pasado fue determinado en mucha medida por el consumo.

"Su explicación se encuentra por el flujo creciente de remesas familiares a la economía que vimos en 2025", explicó el experto, quien añadió que el dato revela el grave problema que tiene el país que es la migración irregular.

A su análisis agregó que la otra tarea pendiente es el tema de "la inversión en infraestructura productiva".

"Los bajos niveles de ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones contrastan con las grandes necesidades que tiene el país en el tema de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos", apuntó Prado.

El experto destacó que "ojalá se le ponga mayor atención durante 2026" al tema de ejecución de proyectos de inversión ya que será en beneficio del país ya que es evidente que el año pasado Guatemala podría "haber crecido más si se hubiera ejecutado más infraestructura productiva".

Recientemente la Cámara de la Industria de Guatemala, en un comunicado donde rechazó la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso, mostró preocupación porque se asignó fondos millonarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo "pese a la baja ejecución registrada en años anteriores y con una fiscalización opaca".

La CIG se mostró inquieta debido a que "se recortan recursos para la rehabilitación de puentes y carreteras, afectando proyectos estratégicos de movilidad y conectividad".

Según expertos si el país ejecutara más en proyectos de inversión registraría un mayor crecimiento económico. (Foto: Archivo / Soy502)

"Sin inversión en infraestructura se estanca el empleo, la movilidad y las oportunidades para los guatemaltecos", enfatizó la Cámara de la Industria.

Un duro golpe a las personas

Además de la baja ejecución, otro aspecto que llama la atención de las declaraciones del mandatario en el foro económico en el que participó es la aparente contradicción entre las prioridades y los pasos que da su administración.

"El transporte público debe desarrollarse para aliviar la congestión de nuestras ciudades y mejorar la calidad de vida de todas las personas", afirmó el mandatario.

Esta declaración se suma a la que brindó recientemente donde afirmó que el tránsito es una emergencia nacional.

Fue después de que tomara esa postura que municipalidades y los sectores económico, empresarial y de cooperativas se sumaron a la misma y le pidieron al gobernante que invirtiera los Q 1,200 millones que estaban vigentes para avanzar en el proyecto del Metro.

A solicitud del Organismo Ejecutivo el Congreso asignó Q 600 millones para el desarrollo del Metro y otras infraestructruas. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, el mismo Ejecutivo planteó en su propuesta de modificación presupuestaria que esos fondos fueran reducidos a la mitad con el argumento que son los necesarios para efectuar estudios para el proyecto.

El Congreso aceptó la propuesta y dejó únicamente Q 600 millones, que no serán usados solamente para el metro, sino también para otros proyectos de infraestructura.

"El Metro no es solo un proyecto urbano, es un proyecto de país y priorizado por el Gobierno central, pero los fondos asignados fueron reducidos", lamentó el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez, quien también es presidente de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.

El jefe edil aseveró que ese ajuste al presupuesto de quitar Q 600 millones es una decisión que "impacta en la vida cotidiana de millones de guatemaltecos porque la movilidad ya es una emergencia nacional".