Frío intenso: Xela amanece a 2 grados bajo cero este lunes

Occidente es de las áreas del país más afectadas debido a las bajas temperaturas.
Quetzaltenango amaneció este lunes 2 de febrero con temperaturas que descendieron hasta los -2 °C, registrando una de las mañanas más frías de la temporada en el occidente del país. Según reportes de la población, la sensación de frío se intensificó por la presencia de viento.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que estas heladas son recurrentes durante los primeros meses del año en el altiplano occidental, cuando predominan masas de aire frío y la radiación nocturna favorece el descenso térmico.
Además, señalan que las temperaturas mínimas se concentran principalmente en municipios de mayor altitud, donde la combinación de viento y humedad puede generar sensación térmica aún más baja.