Balacera a bordo de un bus deja cuatro heridos esta madrugada (Video)

-

Un asalto terminó en balacera dentro de un bus que transitaba en la ruta entre Palín y Escuintla.

Un hecho armado se registró la madrugada de este viernes 16 de enero en el kilómetro 52 de la ruta al Pacífico, entre Palín y Escuintla, lo que dejó al menos cuatro personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por Bomberos Voluntarios, entre los heridos se encuentra el piloto de una unidad de Transportes Mensajera, así como tres pasajeros que se conducían en el lugar al momento del ataque.

Agentes de la PNC informaron preliminarmente que el hecho derivaría de un asalto. (Foto: CBV)

El conductor fue identificado como Emillio Armando Morán, de 38 años, quien presentaba varias heridas de bala y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Escuintla para recibir atención médica.

Asimismo, los socorristas auxiliaron a otros tres hombres que también resultaron heridos por proyectil de arma de fuego, quienes no fueron identificados en el lugar; uno de ellos fue llevado al Hospital Nacional de Escuintla y los otros dos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.

En este bus viajaban los cuatro hombres que resultaron heridos de bala, uno de ellos conducía el mismo. (Foto: CBV)

De manera preliminar, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que el ataque armado se habría originado durante un supuesto asalto.

Estas son las escenas posteriores al atraco.