Bam celebra 100 años con una exposición abierta al público

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Bam conmemora un siglo de historia en Guatemala con una exposición abierta al público que reúne documentos, objetos históricos, obras de arte y una colección de los primeros billetes y monedas que circularon en el país.

La muestra, que estará disponible del 4 al 17 de junio en el Museo Ixchel, presenta un recorrido por la evolución de la banca nacional y los principales hitos que han marcado la trayectoria de la institución desde sus orígenes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Los antecedentes de Bam se remontan al 30 de junio de 1926, cuando fue creado el Banco Central de Guatemala. En 1944, la entidad adoptó el nombre de Banco Agrícola Mercantil. Posteriormente, durante la década de los cincuenta, surgió el Banco del Agro, impulsado por agricultores con el respaldo del Gobierno para atender las necesidades del sector agrícola.

En el año 2000, ambas instituciones se fusionaron para formar el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., dando paso a una nueva etapa dentro del sistema financiero nacional.

“ "Hoy celebramos 100 años de acompañamiento, cercanía y de ser parte de miles de historias de los guatemaltecos. Conmemoramos también la evolución de la banca en el país, una historia de resiliencia, transformación y crecimiento. ” Federico Bolaños Coloma , gerente general y director ejecutivo de Bam.

Actualmente, Bam forma parte de Grupo Cibest, grupo financiero latinoamericano que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) desde hace más de tres décadas.

La exposición incluye piezas utilizadas en distintas épocas de la actividad bancaria, documentos históricos y obras que reflejan momentos de la historia económica y cultural del país.

La muestra busca acercar a los visitantes a la transformación de la banca en Guatemala, desde los primeros procesos financieros hasta la actualidad, a través de una colección que permite conocer cómo ha evolucionado el sector durante los últimos cien años.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La entrada es gratuita y estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones del Museo Ixchel.