Banco G&T Continental inaugura nueva agencia con lobby digital

Banco G&T Continental anunció la apertura oficial de su nueva Agencia Parque 14, un espacio que ofrece atención híbrida, integrando un lobby digital, tecnología y acompañamiento especializado.
La nueva agencia ha sido concebida como un entorno de atención de última generación, distribuido en dos niveles y con infraestructura orientada a maximizar la eficiencia y comodidad del cliente. Su principal diferenciador es el lobby digital, un espacio que permite a los usuarios autogestionar múltiples servicios de forma ágil, intuitiva y segura.
Además del lobby digital, la agencia incorpora soluciones tecnológicas y procesos optimizados que reducen tiempos de atención, alineándose con la estrategia del Banco de impulsar la transformación digital y fortalecer sus canales de atención.