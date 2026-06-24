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Banco G&T Continental inaugura nueva agencia con lobby digital

  • Por Redacción comercial
24 de junio de 2026, 16:32
(Fotografía cortesía: Banco G&amp;T Continental)

(Fotografía cortesía: Banco G&T Continental)

Banco G&T Continental anunció la apertura oficial de su nueva Agencia Parque 14, un espacio que ofrece atención híbrida, integrando un lobby digital, tecnología y acompañamiento especializado.

La nueva agencia ha sido concebida como un entorno de atención de última generación, distribuido en dos niveles y con infraestructura orientada a maximizar la eficiencia y comodidad del cliente. Su principal diferenciador es el lobby digital, un espacio que permite a los usuarios autogestionar múltiples servicios de forma ágil, intuitiva y segura.

La inauguración de la Agencia Parque 14 reafirma nuestro compromiso por liderar la innovación en el sistema financiero guatemalteco, poniendo siempre al cliente en el centro de cada decisión.
Enrique Rodríguez
, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

Además del lobby digital, la agencia incorpora soluciones tecnológicas y procesos optimizados que reducen tiempos de atención, alineándose con la estrategia del Banco de impulsar la transformación digital y fortalecer sus canales de atención.

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