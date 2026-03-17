Claro presenta el nuevo Honor Magic8 Pro y su oferta comercial

Claro presentó el nuevo Honor Magic8 Pro, que posee una ingeniería de resistencia el cual desafía golpes, rallones, agua, caídas y derrames de líquidos o comida.
Estas unidades, que ya se encuentran en todas las tiendas de Claro del país, están disponibles en modalidades de prepago y pospago con las siguientes ofertas comerciales:
Para pospago:
- Magic 8 Lite de capacidad de 512GB, sin costo en plan de Q545 a 24 meses.
- Magic 8 Pro de capacidad 512GB, sin costo en plan de Q900 a 24 meses.
Para prepago:
- Magic 8 Lite de capacidad 512GB en precio de Q 3,199.
- Magic 8 Pro de capacidad 512GB en precio de Q 8,999.
En el segmento prepago el cliente puede tomar la opción de comprar la unidad, hasta en 48 cuotas a precio de contado, con su tarjeta de crédito.
El teléfono Honor Magic 8 Pro se presenta con un diseño ultradelgado con una estructura de seis capas con tecnología Ultra-Bounce Anti-Drop y Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus®️ 2, que brinda la capacidad de resistir caídas de hasta 2.5 metros sobre superficies rugosas como asfalto, adoquines y granito.
En cuanto al sistema de cámara, posee una de 108MP Ultra-Sensing con doble estabilización (OIS + EIS) y certificación CIPA 5.0, que permite capturar imágenes nocturnas nítidas a mano alzada. Su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas, con brillo pico de 6000 nits, garantiza visibilidad óptima incluso bajo luz solar directa.
Además, cuenta con un sistema de edición con Inteligencia Artificial que incluye: Borrador, recorte con IA, expansión de imagen y función ojos abiertos para perfeccionar retratos grupales.
Claro reafirma con esto, que sus clientes cuentan con plataformas avanzadas y precios diferenciados del mercado, para que con el Internet más rápido de Guatemala optimicen y disfruten de sus servicios, mediante la tecnología 5G, un sistema que permite vivir experiencias de alto nivel digital en transmisión de datos, acceso a nuevas formas de entretenimiento, redes sociales, trabajo, educación, medio ambiente, cultura y mucho más.