Banda Marcial del San Sebastián da concierto de lujo en Teatro

La Banda Marcial del Colegio para Varones San Sebastián celebró sus 85 años de formación con un concierto de lujo en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en la gran sala Efraín Recinos

En la primera parte del concierto se realizó el acto protocolario, para luego dar paso al programa musical, el cual contó con piezas de Rafael García Reynolds, Ludwig Van Beethoven, Piotr Ilich Chaikovski, entre otros.

El escenario brilló con el ingreso de cada uno de los integrantes de la banda, la cual está conformada por alumnos de básicos y bachillerato, así como la participación de la Banda Marcial Pequeña, formada por su semillero, alumnos de primaria.

La banda marcial animó a los presentes en la Gran Sala Efraín Recinos. (Foto: Yenni Díaz/Colegio Para Varones San Sebastián)

Uno de los momentos más especiales fue cuando se registró el ensamble entre la Banda Marcial y la marimba del colegio, La Voz de Guatemala, con la interpretación Luna de Xelajú. Posteriormente, ejecutó varias piezas, las cuales fueron aplaudidas por los asistentes en buen número.

La marimba la Voz de Guatemala del colegio San Sebastián participó en el concierto de gala. (Foto: Jenni Díaz/Colegio Para Varones San Sebastián)

Conoce su historia

La Banda Marcial fue formada en 1940, luego que el fundador del colegio Monseñor Mariano Rossell y Arellano consiguió los instrumentos con los que los alumnos aprendieron a interpretar las primeras piezas musicales.

El primer director fue el maestro José Arce y Rafael Chapas, maestro para instrumentos de madera, quienes comenzaron a enseñar solfeo y las técnicas para interpretar los instrumentos, siendo en ese momento todos sus integrantes del nivel primario.

Los jóvenes se lucieron durante su presentación. (Foto: Jenni Díaz/Colegio para Varones San Sebastián)

El 9 de agosto de 2005 fue nombrada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, según acuerdo ministerial 472-2005 del Ministerio de Cultura y Deportes.

En la actualidad, el repertorio está conformado por más de 900 obras nacionales y extranjeras de música clásica, mazurcas, valses, marchas militares, fúnebres, música navideña y popular, entre otras. Su actual director es el maestro Enrique Uribe.