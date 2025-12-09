Banda de secuestradores “Los Incrueles” exigían Q150 mil para liberar a dos niños

-

Banda de secuestradores "Los incrueles" pedían Q150 mil, se trata de una pareja de esposos y otro integrante quienes pedían dicha suma para no hacerle daño a los menores

Benedicto Jor Caal, de 48 años y María Ofelia Tujab Isem, de 37 años, fueron capturados y acusados del plagio de dos menores. La detención la realizó el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, en consecuencia de una investigación del plagio de dos menores.

Junto a la pareja de esposos, fue capturado otro integrante de la banda "Los Incrueles", identificado como Mariano Lem Moran, de 33 años. Los tres sindicados son requeridos por un juzgado local, por los delitos de plagio o secuestro.

Esposos secuestradores integrantes de la banda "Los Incrueles" fueron capturados. (Foto: PNC)

La aprehensión de las tres personas se debió al seguimiento de una investigación por el secuestro de dos niños, uno de cuatro y el otro de seis años de edad, esto sucedió en San Cristóbal Verapaz, el pasado 28 de noviembre.

Captura de Mariano Lem Moran, otro integrante de bada "Los Incrueles" que tenían a dos menores secuestrados. (Foto: PNC)

Los secuestradores exigían a familiares Q150 mil para no hacerle daño a los niños.

Las investigaciones seguirán desarrollándose para esclarecer la situación penal de la banda delictiva.