¡Banderazo! Aficionados alientan a la Selección Nacional esta noche (video)

La pasión por la Selección Nacional de Guatemala se desbordó en las afueras del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde La Barra de Guate y cientos de aficionados llegaron para dar un apoyo incondicional a la Azul y Blanco.

La Barra de Guate y demás aficionados de la Selección Nacional han llegado a las afueras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) la noche de este miércoles.

En buses extraurbanos y en automóviles han arribado al lugar los cientos de fanáticos, donde se encuentran personas de todas las edades, quienes desean que Guatemala gane este jueves 13 de noviembre ante Panamá.

: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/t2Bm4DOvSe — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 13, 2025

Con cánticos, instrumentos musicales, cohetillos y la ilusión más viva que nunca, a los fanáticos de la Azul y Blanco no les importó el frío para apoyar a los jugadores.

: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/XwW62zTC7i — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 13, 2025

Asimismo, llevaron sus camisolas, prendas y banderas representativas de Guatemala para hacerse notar y demostrar su pasión incondicional por la Sele.

Entre los cánticos con los que alientan a los seleccionados, está el tradicional "Yo sí le voy, le voy a mi Guate".

#VamosGuate | La Barra de Guate y demás aficionados ya se encuentran en las afueras del CAR para apoyar a la Selección Nacional.



: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/YtRe21Vsxd — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 13, 2025

Partido clave

El encuentro ante los panameños en el estadio El Trébol será fundamental en las aspiraciones para clasificar al Mundial 2026.

Guatemala necesita ganar sus dos últimos juegos para avanzar de manera directa. De esta manera, no dependería de ningún otro resultado en los otros paridos del grupo A.

El próximo martes 18 de noviembre, la Sele recibirá a Surinam en el mismo recinto deportivo, en el que sería el juego decisivo.