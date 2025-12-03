Banguat advierte riesgo financiero por carecer de una ley contra el lavado de dinero

-

La no aprobación de la ley afectaría la inversión extranjera directa en el país.

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, advirtió sobre las consecuencias que podría enfrentar el país si el Congreso de la República no aprueba la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Según el funcionario la adopción de esta normativa es clave para evitar sanciones internacionales y mantener la confianza de los mercados financieros.

González Ricci subrayó que el tiempo para cumplir con los estándares internacionales se agota pues "queda un año antes de que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comience las evaluaciones en los diferentes países".

"Implementar esa ley lleva un año, o sea si van a empezar a evaluar en enero 2027, la ley debería estar aprobada en enero 2026", precisó el titular del Banguat.

El presidente del Banguat alertó que no aprobar la normativa podría colocar a Guatemala en la denominada "lista gris" del Gafilat, en la que figuran países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.

"No quisiéramos que Guatemala entrara en una lista gris, eso causaría un daño reputacional sumamente importante y lo que estamos hablando de inversión extranjera directa ya no sería así, ya que generaría desconfianza en los mercados externos", sostuvo el funcionario.

González Ricci enfatizó que los avances logrados en materia financiera podrían verse comprometidos pues entrar en una lista gris pondría al país a niveles de Haití, Cuba o Venezuela, y supondría "grandes problemas para llegar a ese objetivo de que Guatemala tenga un grado de inversión alto".

"Repito, la reputación y la desconfianza que generaríamos en los mercados internacionales claramente sería una piedra dura de resolver o dura de pasar, esto pasaría si esta ley no se aprueba", reiteró el presidente de Banguat.

La Iniciativa 6593, impulsada por el Ejecutivo, busca adecuar el marco legal guatemalteco a los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Diversas instituciones, incluyendo la Junta Monetaria y la Cámara de Finanzas, han urgido al Organismo Legislativo su aprobación para evitar los costos financieros.

El Gafilat es el ente regional que evaluará a Guatemala en 2027 y la no aprobación de la Ley Antilavado evitaría que el país cierre las brechas legales necesarias para pasar la evaluación y, por lo tanto, propiciaría su inclusión en la lista gris.

Expertos y funcionarios han advertido que entrar en la lista gris encarecería, haría más lentas y dificultaría las transacciones financieras, impactando negativamente la inversión extranjera directa.