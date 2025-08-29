Cada guatemalteco debe más de Q13 mil en concepto de deuda pública

-

Aunque Gobierno confirma que se está en un monto manejable, expertos consultados advierten que debe hacerse un correcto uso de la deuda para evitar problemas.

Según los datos del Banco de Guatemala (Banguat) el país tenía a junio de este año una deuda pública que ascendía a Q243,690.77 millones y según estimaciones y proyecciones de la población del Instituto Nacional de Estadística (INE) Guatemala tiene 18,079,810 habitantes por lo que técnicamente cada guatemalteco debe alrededor de Q13,478.61 en concepto de deuda pública.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, informó que para el 2024 la deuda pública representaba el 26.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, por lo que según el funcionario, el país "tiene la economía de América Latina y del Caribe con menos deuda pública".

El endeudamiento se divide en deuda interna —adquirida con instituciones del mercado local— y externa —proporcionadas por instituciones internacionales— y según datos del Banguat el monto de la deuda interna es de Q139,463.67, mientras que la deuda externa suma US$13,606.7 millones (Q 104,227.10 millones)

La deuda pública del país ha crecido en más del 100 % en la última década. (Foto: Archivo / Soy502)

La información de Banguat revela que en la última década la deuda pública guatemalteca se ha incrementado en un 105%, ya que en junio de 2015 la cifra era de Q118,894.16 millones.

Según los datos del INE en aquel año en el país existía una población de 15,567,419 personas, por lo que técnicamente hace 10 años cada guatemalteco debía Q7,637.37 en concepto de deuda pública, lo que representa un aumento del 43.33% en la deuda para cada guatemalteco que habita el territorio nacional.

Otro dato que resalta es que en la actualidad es el de Q20,053.4 millones, monto asignado en el presupuesto vigente para el pago de deuda a las distintas instituciones acreedoras, lo que significa un 12.95% del total del presupuesto.

Este dato representa que cada Q1 que tiene a su disposición el Estado destina Q0.13 para el pago de deuda, lo que a la larga limita sus posibilidades para llevar a cabo proyectos de inversión en el país.

Se debe poner atención

Edwin Matul, economista de la Fundación 2020, enfatizó que "el endeudamiento no es solo de este Gobierno, sino que se va acumulando en el tiempo por los déficits fiscales".

"Es cierto que cuando comparamos —el monto de la deuda— con el tamaño de la economía está por debajo del valor crítico, sin embargo, cuando se hace la comparación del nivel de la deuda con respecto a los ingresos corrientes, ahí la situación cambia", afirmó Matul.

Por cada Q 100 que entran a las arcas del Estado Q 13 se destinan para el pago de la deuda pública. (Foto: Archivo / Soy502)

Datos proporcionados por el experto señalan que para 2025 el monto de la deuda en relación con los ingresos tributarios está en un 236.4% a penas abajo del umbral del 250% que se considera recomendable.

Por lo tanto, para reducir los datos de insostenibilidad fiscal, el endeudamiento público debería desacelerarse en los próximos años.

El economista explicó que si no hay una correcta administración "cada vez los ingresos se van a tener que empezar a destinar más hacia el pago de la deuda" lo cual debe generar preocupación, debido a que "poco a poco va creciendo este valor", lo cual se confirma con los datos del Banguat.

"El tema es que mucho del presupuesto se va a empezar a drenar de cosas como inversión y del mismo funcionamiento. Si bien ahora no estamos en una situación complicada, sí hay que verlo con respecto de los ingresos y ahí sí estamos cerca de llegar a un valor crítico", puntualizó Matul.

Parte de las conclusiones preliminares del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llevó a cabo una visita oficial al país en junio pasado señalan que si bien la deuda pública se mantiene baja "las autoridades deben buscar formas de reducir el déficit fiscal a niveles más cercanos a los históricos sin arriesgar el aumento del gasto público en infraestructura y servicios sociales".

El FMI precisa que "si bien una sólida solvencia crediticia permite al gobierno obtener préstamos externos en condiciones favorables, una mayor dependencia al financiamiento interno en el marco de una sólida estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo reduciría las presiones de apreciación real, que ya afectan la competitividad externa de Guatemala".

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas. (Foto: Archivo / Soy502)

El fondo agrega que "esto ayudaría a desarrollar el mercado financiero interno, reduciría los riesgos cambiarios y disminuiría los costos de la operación de política monetaria en que incurre el Banguat para mantener la estabilidad de precios".

Gobierno ve la deuda "con cuidado"

El ministro de Finanzas Públicas explicó que esta administración gubernamental recibió un saldo de deuda pública del 27.3% en relación con el PIB y para el 2024 se dejó en el 26.2% y que este año cerrar en torno al 26.9% o 27.1%.

"La deuda pública debe entenderse como una herramienta para una estrategia de desarrollo. Puede utilizarse para hacer grandes inversiones, que van a ser de servicio para las generaciones actuales y futuras", apuntó Menkos.

Al preguntarle si buscarán no subir el monto de la deuda pública, respondió: "Ningún país, en ninguna parte del mundo en su historia, ha podido hacer las grandes inversiones sin tener que utilizar la deuda pública para ello".

"Entonces estamos conscientes de que la deuda pública hay que utilizarla con cuidado y con una mirada estratégica, para inversiones que tienen trascendencia a lo largo del tiempo", aseguró el ministro.

Agregó que el gobierno "como lo planteó en su Política General de Gobierno y en su Plan de Gobierno, va a utilizar la deuda con fines de inversión pública exclusivamente".

Según el Gobierno el país tiene una deduda pública manejable. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que "en contextos más coyunturales, la inversión pública fomenta el crecimiento económico y el empleo" y que eso se ve en el contexto actual.

"Mientras las economías cercanas a la nuestra han sufrido disminuciones de su crecimiento económico, como fruto de la incertidumbre internacional, Guatemala cerrará el año con un crecimiento de 4%"; agregó.

Al consultarle si existe un umbral crítico de endeudamiento que el país no debería cruzar, explicó que "existe una discusión para países como pequeños, con rentas medias, y es del 70% en relación del PIB".

"Se está bastante lejos de lo que es el saldo de Guatemala en este momento y creo que está muy lejos de la expectativa que como Gobierno y sociedad tenemos sobre el uso de la deuda pública", declaró el ministro.

Puntualizó que Guatemala es la economía menos endeudada del área y que para el final de este Gobierno esperan dejar la deuda en relación con el PIB en torno al 27.8% o 28%, pero agregó que eso debe revisarse.