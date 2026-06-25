Banguat mantiene la tasa de interés en 3.5% ante riesgos globales

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La Junta Monetaria decidió congelar la tasa líder para mitigar los efectos del crudo importado y asegurar las proyecciones de crecimiento económico local.

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La Junta Monetaria (JM) resolvió por unanimidad este miércoles 24 de junio mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de la política monetaria en el país.

Según declaró en conferencia de prensa el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, tras un análisis integral de la coyuntura económica externa e interna, la autoridad financiera priorizó la estabilidad macroeconómica nacional en un entorno donde persisten tensiones geopolíticas internacionales pero se vislumbran señales de alivio en los mercados energéticos globales.

El también presidente de la Junta Monetaria (JM), dijo que el dinamismo global muestra una notable resiliencia impulsada por el consumo privado y condiciones financieras internacionales que continúan siendo favorables para el comercio.

No obstante, los conflictos en el Golfo Pérsico han amenazado históricamente el suministro energético, un factor que comenzó a moderarse recientemente debido a los avances en las negociaciones diplomáticas en Oriente Medio, lo que propició disminuciones importantes en el precio internacional del petróleo, preció la autoridad monetaria.

El impacto de estos eventos políticos externos se ha visto reflejado de forma inmediata en las decisiones de la banca central y en las expectativas del mercado local.

"Claramente la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pues, ha sido un efecto y ha generado un efecto positivo que ya se está viendo en los combustibles. Así que nuevamente, como siempre, estamos pendientes de cualquier otra información requerida", explicó González Ricci.

Estabilidad interna

De acuerdo al comunicado de la JM, a nivel doméstico, la economía guatemalteca reporta un desempeño positivo en sus indicadores de corto plazo que fundamenta las proyecciones de crecimiento para el presente año, estimadas en un rango de entre el 3.1% y 5.1%.

El control del ritmo inflacionario camina según lo previsto por las autoridades, registrando una desaceleración al ubicarse en 2.86% en mayo frente al 3.24% reportado en abril, cifras que se sitúan cómodamente por debajo de la meta oficial establecida del 4.0%, detalló Johny Gramajo, gerente económico del Banguat.

A pesar de que el choque de oferta externo derivado de los combustibles importados muestra signos de moderación, los riesgos climáticos relacionados con el fenómeno de El Niño y la volatilidad energética local imponen un esquema de alta prudencia financiera.

"La Junta Monetaria reafirma su compromiso de seguir adoptando las medidas necesarias para que los niveles de inflación se ubiquen dentro de la meta, por lo que continuará dando seguimiento cercano a la evolución de los principales indicadores económicos, tanto externos como internos que puedan afectar el nivel general de precios y por ende las expectativas de inflación", concluyó González Ricci.