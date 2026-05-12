El City recibe al Crystal Palace obligado a ganar para seguir soñando con la Premier

El Mánchester City afrontará este miércoles (1:00 p. m.) una auténtica final en casa frente al Crystal Palace, obligado a ganar para mantener vivas sus escasas opciones de pelear el título de la liga inglesa con el Arsenal.
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El equipo dirigido por Pep Guardiola se encuentra a cinco puntos de los gunners y ya no tiene margen de error. Incluso si gana su partido pendiente, seguirá dependiendo de un tropiezo del Arsenal en las dos jornadas restantes.
Pese a la presión, Guardiola aseguró que la situación no cambia la mentalidad de su equipo. "Tenemos que concentrarnos y hacer mejor lo que no hemos hecho bien esta temporada para pelear por la Premier", afirmó el técnico catalán.
El entrenador evitó entrar en polémicas tras la victoria del Arsenal sobre West Ham el pasado fin de semana, marcada por la anulación de un gol que pudo beneficiar al City.
La duda de Rodri
El técnico también dejó abierta la posibilidad del regreso del español Rodri, quien arrastra molestias físicas tras recuperarse de una lesión de rodilla. "Rodri está mejor. Después del entrenamiento veremos", comentó.
Sin embargo, Guardiola advirtió que el Crystal Palace será un rival peligroso, especialmente después de alcanzar la final de la Conference League, donde enfrentará al Rayo Vallecano el 27 de mayo.
El cuadro londinense ya sabe lo que es golpear a los citizens esta temporada, luego de vencerlos en la final de la FA Cup.