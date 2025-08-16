Barcelona comienza la defensa de la corona liguera con un triunfo ante Mallorca

-

Los azulgranas no sufren mayores apuros en el arranque liguero, donde pudieron estrenar a sus fichajes estelares: Joan García en la portería, y el delantero inglés Marcus Rashford.

En superioridad numérica de once contra nueve desde el minuto 39, el Barcelona inició cómodamente su defensa del título en la Liga española, con una victoria 3-0 en el campo del Mallorca, este sábado en la primera jornada.

Dominando desde el principio, los catalanes abrieron el marcador en el minuto 7, gracias al brasileño Raphinha, que remató en el segundo palo asistido por Lamine Yamal, antes de que el atacante Ferran Torres ampliara la cuenta en el 24 en una acción polémica, ya que un jugador mallorquín estaba tirado en el césped.

MLL 0-0 FCB (1') - El Barça contra la maldición de Mallorca: ningún equipo fue campeón de La Liga empezando la temporada en Mallorca. Quince lo intentaron (el último el Real Madrid, en la pasada temporada) y TODOS fracasaron. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 16, 2025

Yamal, imperial en su lado derecho del ataque, puso la cereza sobre el pastel en el descuento final (90+4), metiendo el pie izquierdo para rubricar la victoria de los azulgranas en Son Moix.

La amplia victoria coloca provisionalmente al Barcelona al frente de la clasificación por una mejor diferencia de goles, a la espera de que la primera jornada se complete entre domingo y martes.

El partido de este sábado en Mallorca estuvo marcado por las decisiones arbitrales controvertidas.

La fanaticada local se enfadó especialmente por las dos tarjetas rojas en seis minutos que vieron dos jugadores locales, el mediocampista Manu Morlanes (33), que derribó a Yamal cuando este se iba directo hacia el arco, y el atacante kosovar Vedat Muriqi (39) por un pie demasiado alto ante el nuevo arquero del Barcelona, Joan García.

Debut oficial de Rashy con el Barça pic.twitter.com/uZ4QkDjtrB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2025

Raphinha pudo haber sido expulsado por una fuerte entrada por detrás en el descuento de la primera mitad (45+7), pero el árbitro estimó que solo era merecedora de una amarilla.

Inscrito en el grupo del Barcelona el sábado, a apenas unas horas del partido, el delantero inglés Marcus Rashford, cedido con opción de compra por el Manchester United, hizo su debut oficial con sus nuevos colores, sin mostrarse decisivo.

. #VUELVELALIGA | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/9jGSyaQ5FX — LALIGA (@LaLiga) August 16, 2025

El domingo se jugarán tres encuentros, entre ellos un atractivo Athletic Bilbao contra Sevilla y la visita del Atlético de Madrid al campo del Espanyol.

Por su parte, Real Madrid no arrancará hasta el martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna.