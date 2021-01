Barcelona consigue el triunfo de visita al Huesca

El Barcelona logró un importante triunfo este domingo 3 de enero contra el Huesca por la mínima y con eso logra acercarse a los primeros lugares de La Liga en España.

El partido fue dominado por grandes momentos del encuentro por el cuadro catalán. Sin embargo, al cuadro culé le faltó contundencia para terminar el partido con un marcador más abultado.

El único gol llegó al minuto 27 de la primera. Lionel Messi dio un centro y la asistencia para que Frenkie de Jong anotara el gol. Messi pudo ampliar el marcador de tiro libre pero, falló.

What an assist from Messi for De Jong’s goal to put Barcelona in the lead pic.twitter.com/c8EkN92374 — MessiTeam (@Lionel10Team) January 3, 2021

En los últimos minutos, el Barcelona sufrió y el Huesca se fue con todo para adelante buscando el empate.

Finalmente, con este resultado el Barcelona subió al quinto lugar con 28 puntos, 10 menos que el Atlético de Madrid, el líder del campeonato.