Barcelona defiende su liderato en medio de elecciones presidenciales

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El FC Barcelona afronta este domingo (9:15 a.m. en vivo por Vix y Sky) un nuevo compromiso de LaLiga ante el Sevilla con la intención de conservar el liderato que actualmente mantiene con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El encuentro se disputará en el Camp Nou y, además de buscar otra victoria en casa, el conjunto azulgrana también tiene en mente el decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle United.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega tras una serie de encuentros de máxima exigencia. En las últimas semanas ha tenido que afrontar un intenso duelo liguero en San Mamés Stadium, un duro intento de remontada en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y un complicado enfrentamiento europeo en St James' Park. Por ese motivo, el técnico alemán podría realizar algunas rotaciones pensando en el compromiso continental.

Pese al desgaste reciente, el Barcelona mantiene un rendimiento impecable como local desde su regreso al estadio. Allí ha disputado once partidos entre competiciones nacionales y europeas, y los ha ganado todos, con un balance muy favorable de 34 goles anotados y únicamente cinco encajados.

El ambiente también promete ser especial, ya que el aforo disponible ha aumentado de 45.000 a 62.000 asistentes, lo que se espera que aporte aún más apoyo al equipo catalán.

Sin embargo, el Sevilla tratará de romper esa dinámica positiva. El conjunto andaluz ya demostró su capacidad para complicar a los blaugranas en el partido de la primera vuelta, cuando se impuso con claridad por 4-1 en el Estadio Ramón Sánchez‑Pizjuán.

De cara a este encuentro, Flick podría gestionar los minutos de algunos futbolistas que todavía no se encuentran en su mejor momento físico. Es el caso de Raphinha y Pedri, quienes regresaron recientemente de lesión y podrían empezar el partido en el banquillo.

Algo similar podría suceder con Lamine Yamal, lo que abriría la puerta a la participación de jugadores como Roony o Rashford en las bandas, mientras que Casadó podría reforzar el centro del campo. Todo ello con la mirada puesta en el importante choque europeo que espera a los azulgranas la próxima semana.

Una amistad de mucha calidad pic.twitter.com/7xhgZUrfBM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 14, 2026

Comicios

Unos 114,504 socios están convocados este domingo a participar en las elecciones que decidirán quién dirigirá al Barcelona durante los próximos cinco años. En la contienda compiten dos aspirantes: el abogado Joan Laporta y el empresario Víctor Font. La atención mediática se centra principalmente en el actual presidente, que busca renovar su mandato al frente del club.

El sistema electoral vigente en la entidad se remonta a 1978, año en que se celebraron los primeros comicios presidenciales con sufragio universal y con derecho a voto para las mujeres. Desde entonces, cada dirigente que se ha presentado a la reelección ha logrado mantenerse en el cargo, un precedente histórico que refuerza las opciones del mandatario saliente.