Barsa remonta al Levante "in extremis" y se mantiene arriba en la tabla

Barcelona se mantuvo líder de La Liga al encadenar una nueva victoria, culminando este sábado sobre la bocina una remontada ante el Levante (3-2), recién ascendido, en el estadio Ciutat de Valencia, en la segunda jornada del campeonato español.

Los valencianos intentaron dar la campanada contra un equipo de Hansi Flick, que probó al brasileño Raphinha como mediapunta para dejar la banda izquierda al inglés Marcus Rashford.

El planteamiento del Levante se basó en cerrarse atrás con una defensa de cinco y aprovechar las opciones. Y este fue el caso. Los locales se marcharon al descanso con dos tantos de ventaja en el electrónico gracias a las anotaciones de Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+7 de penal).

Con caras largas, los hombres de Flick equilibraron el marcador en cuatro minutos poco después del descanso.

Pedri (49) recortó la distancia con un disparo desde fuera del área con la derecha y Ferran Torres (52) aprovechó una desconcentración en defensa, en un tiro de esquina para poner el 2-2 con un remate poco ortodoxo con la derecha.

El Barsa persiguió el triunfo hasta el último instante ante un férreo rival que se lo negaba, pero el vigente campeón se topó con la suerte. Un centro de Lamine Yamal desde la derecha fue desviado por Unai Elgezabal (90+1) y el esférico terminó en su propio marco.

Un baldazo de agua fría para un Levante peleón, que cayó ante el ímpetu del Barcelona, que duerme líder, con seis puntos en dos jornadas.