Capturan a señalados de asesinar a su amiga mientras bebían

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La policía los buscaba por el delito de femicidio y lograron capturarlos este domingo.

Dos hombres fueron capturados en la calle principal de la colonia San Rafael, zona 18 por ser los presuntos responsables de la muerte de una mujer el pasado 12 de marzo.

Los detenidos fueron identificados como: Víctor Galeano, de 50 años, y Ervin Delgado, de 37, señalados de los delitos de femicidio y violencia contra la mujer.

Ervin Giovani Delgado fue detenido por la Policía sindicado de la muerte de una mujer. (Foto: PNC)

Las detenciones se realizaron aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando ambos caminaban en el sector. Agentes que ya les seguían la pista los interceptaron y pusieron bajo custodia. Tras su captura, quedaron en prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Durante la operación, a Galeano se le incautó un celular y fue consignado un automóvil modelo 2014, el cual formará parte de las investigaciones.

Asimismo, a Delgado también enfrenta señalamientos por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado, así como por negación de asistencia económica.

Durante el operativo también se incautó un vehículo. (Foto: PNC)

Lo que se sabe del asesinato

De acuerdo con los datos de la Policía, ambos eran requeridos por un juzgado especializado en femicidio de Guatemala, ya que son considerados presuntos responsables de la muerte de Luz de María González Donis, de 33 años.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de este año y según las investigaciones, los tres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vivienda de la víctima, ubicada en Residenciales Villas de San Rafael, zona 18, cuando inició una discusión y los hombres presuntamente la atacaron con arma blanca.

Tras la agresión, la mujer fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. Desde ese día, los sospechosos permanecían prófugos hasta su captura.