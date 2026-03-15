Los favoritos del público para los premios Oscar 2026

La 98ª edición de los Academy Awards celebra a lo mejor del cine y, según las apuestas, la pelea está entre: 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, y 'Sinners', de Ryan Coogler Estos son otros datos.
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El Teatro Dolby de Los Angeles ya recibe a las estrellas de la 98ª edición de los Academy Awards.
"Sinners" se convierte este 2026 en la cinta más nominada de la historia al optar al premio en 16 categorías, podría dar la sorpresa en la carrera por la estatuilla a la Mejor película tras hacerse con la victoria en los Premios SAG.
Según el medio "El País" expertos y apostadores pusieron a la cabeza estos títulos, además de puede ver el porcentaje de cada uno según el medio:
Mejor película
1. 'Una batalla tras otra' ('One Battle After Another') - 76,1%
2. 'Pecadores' ('Sinners') - 21,59%
3. 'Hamnet' - 1,05%
4. 'El agente secreto' ('The Secret Agent') - 0,48%
5. 'Valor sentimental' ('Sentimental Value') - 0,22%
6. 'Marty Supreme' - 0,19%
7. 'Frankenstein' - 0,12%
8. 'Sueños de trenes' ('Train Dreams') - 0,12%
9. 'Bugonia' - 0,05%
10. 'F1' - 0,05%
Favorito a Mejor dirección en los Oscar 2026
1. Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra') - 94,86%
2. Ryan Coogler ('Sinners') - 4,19%
3. Chloé Zao ('Hamnet') - 0,65%
4. Joachim Trier ('Valor sentimental') - 0,18%
5. Josh Safdie ('Marty Supreme') - 0,13%
Mejor actor según las apuestas
1. Michael B. Jordan ('Sinners') - 61,75%
2. Timothée Chalamet ('Marty Supreme') - 26,07%
3. Wagner Moura ('El agente secreto') - 8,30%
4. Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra') - 2,89%
5. Ethan Hawke ('Blue Moon') - 0,99%
Favorita a Mejor actriz en los Oscar 2026
1. Jessie Buckley ('Hamnet') - 97,49
2. Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You) - 1,82%
3. Renate Reinsve ('Valor sentimental') - 0,35%
4. Emma Stone ('Bugonia') - 0,27%
5. Kate Hudson ('Song Sung Blue') - 0,07%