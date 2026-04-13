Hansi Flick: "¿Remontar? Tenemos que creer que podemos hacerlo"

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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió la dificultad de remontar ante el Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Champions, pero consideró que su equipo debe creer en sus posibilidades.

"Tenemos que creer en que podemos hacerlo y tengo la sensación de que el equipo va por ese camino", dijo este lunes Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Barça tendrá que remontar en el Metropolitano madrileño el 0-2 cosechado en la ida en Barcelona, para lo que el técnico alemán confía en que su equipo juegue como una piña.

"Tenemos que jugar como un equipo, como una sola unidad. Esto es importante para mañana", aseguró.

"No me fijo individualmente en los jugadores. Sabemos que tenemos muchos jugadores con una calidad enorme, pero lo mismo ocurre con el Atlético", afirmó.

No obstante, no dudó en deshacerse en elogios hacia su joven estrella Lamine Yamal, llamado a ser uno de los protagonistas del martes.

"Es el mejor del mundo ahora mismo en situaciones de uno contra uno y, por supuesto, tenemos que ayudarle", explicó Flick.

️ Hansi Flick: "Mañana todos seremos importantes. En los partidos contra el Atlético de Madrid, a menudo hemos sido el mejor equipo. Tenemos que creer que podemos." pic.twitter.com/sORED14Du1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026

El técnico alemán apostó por presionar pronto al Atlético para impedir que pueda jugar cómodo y que pueda llegar con peligro al área azulgrana.

Flick también pareció dejar atrás la polémica por la mano en el área no pitada al defensa del Atlético Marc Pubill en la ida, por lo que se había mostrado indignado.

"Ahora estoy tranquilo, ya he cambiado. Estoy tranquilo ahora", dijo Flick, para el que el francés Clément Turpin, encargado del encuentro del martes, es un árbitro experimentado sobre el que no tiene dudas.

En un saque de puerta en el minuto 55, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que tomó el balón con la mano antes de devolvérsela a su arquero con el pie.

La acción provocó la indignación de Flick y del Barça, que presentó una queja formal ante la UEFA.