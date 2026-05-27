Valgren gana la etapa y Vingegaard se mantiene como líder del Giro

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Protagonismo danés este miércoles en el Giro de Italia: el veterano Michael Valgren, que resistió desde la escapada matinal, fue el ganador de la etapa 17, mientras que su compatriota Jonas Vingegaard conservó la maglia rosa de líder.

Aprovechando su experiencia, el corredor del equipo EF Education sorprendió a los otros cinco supervivientes de la escapada con un ataque antes del último kilómetro para entrar en meta con unos segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund y el italiano Damiano Caruso.

A day for the attackers, ending in a fiery finale full of drama and unexpected turns.

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Una frazione che ha messo in mostra gli attaccanti di questo Giro e… pic.twitter.com/Us0VAziMsm — Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2026

Valgren, de 34 años, tiene una historia personal de superación en el ciclismo, después de la gravísima caída sufrida en la última etapa de la Ruta de Occitania de 2022, donde sufrió una fractura de pelvis, pero que no le impidió volver al deporte que tanto ama y que lo recompensó con este triunfo.

Por otro lado, Vingegaard sigue líder de este Giro, con una ventaja cómoda de más de cuatro minutos sobre el austríaco Felix Gall.

El jueves, la etapa 18 propone un trazado de 171 kilómetros con varias subidas en el programa, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, antes de dos grandes etapas de montaña.