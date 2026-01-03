Barcelona se queda con el derbi ante el Espanyol y se afianza en el liderato liguero

-

El Barcelona, líder en solitario de La Liga, se impuso este sábado 2-0 en un emocionante derbi en la cancha del Espanyol, gracias a las dianas tardías de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El internacional español recibió delante de la frontal un balón servido por Fermín López, y pateó con la diestra para batir por alto a Marko Dmitrovic (minuto 86).

Fermín lo siente como uno más ❤️ pic.twitter.com/vrjCeP9tFJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

Apenas unos segundos después, Fermín se internó al área por banda derecha, avanzó pegado a la línea de fondo y envió un pase al área chica rematado por Lewy, para sentenciar (90).

Hasta esos dos destellos de los delanteros del Barsa, los héroes del encuentro habían estado bajo palos: Joan García, exjugador del Espanyol y que fue recibido con abucheos y pancartas en las que era llamado "rata", detuvo en la primera mitad dos ocasiones claras de los pericos.

Primero, resolviendo un cara a cara contra Roberto Fernández (20) y luego deteniendo un remate a corta distancia de Pere Milla (39), un repertorio de atajadas que amplió en la segunda mitad.

El del partido pic.twitter.com/BtYKIvYnD3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

También brilló el serbio Dmitrovic, quien hasta los goles tardíos había mantenido al Espanyol en el partido con una gran atajada a Eric García (71), la única de peligro que generó el cuadro azulgrana hasta los dos tantos.

De esta manera, la victoria amplía provisionalmente a siete puntos la ventaja del Barsa, que suma 49, sobre su perseguidor Real Madrid, con 42 unidades en su casillero antes de recibir el domingo al Real Betis.

Por otro lado, la derrota es especialmente dura para el Espanyol (quinto en la clasificación), no solo por el componente emocional del derbi, sino por las numerosas ocasiones de las que dispusieron los albiazules, que sumaban cinco victorias consecutivas en el campeonato liguero.