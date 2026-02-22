Barcelona aprovecha el tropezón del Madrid, golea en casa y es líder de nuevo

Serio y efectivo contra el Levante (3-0) en el Camp Nou, el Barcelona aprovechó este domingo la derrota del Real Madrid la víspera ante Osasuna (2-1) para recuperar la primera posición de La Liga y sobre todo sensaciones de cara a lo que viene.
A pesar de dos intervenciones decisivas de su arquero Joan García (1 y 15), el Barsa (primero con 61 puntos) impuso la lógica para superar al recién ascendido conjunto granota, después de dos reveses consecutivos ante Atlético de Madrid (4-0) y Girona (2-1).
Pese a las peticiones de Flick de mejorar en defensa, el cuadro azulgrana estuvo tan expuesto como es tónica habitual esta temporada, aunque en esta ocasión no se vio penalizado ante la escasa puntería del Levante.
El joven centrocampista catalán Marc Bernal, autor de su segundo gol como profesional, abrió el marcador al rematar un buen centro raso de Eric García (minuto 4), antes de que el capitán Frenkie de Jong, a pase de Joao Cancelo, doblase la ventaja (32).
Poco antes, el propio Cancelo había enviado al palo un centro al área que no encontró rematador. Y el eléctrico Fermín López, tras salir desde el banco en el segundo tiempo, firmó el tercero con un soberbio disparo desde fuera del área (81).