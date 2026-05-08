Barcelona llega casi completo al clásico del fin de semana contra el Real Madrid

Hansi Flick se mantiene todavía con algunas dudas para el once inicial de cara al clásico frente al Real Madrid del domingo, en especial en la parte ofensiva debido al buen momento que atraviesan algunos jugadores.
OTRAS NOTICIAS: Real Madrid sigue su preparación para el clásico ante el Barcelona
Frente a un partido que podría coronarlos con el título liguero, el entrenador alemán tiene la excelente noticia de que contará casi con plantel completo para enfrentarse al acérrimo rival, pues solamente Andreas Christensen y Lamine Yamal están fuera por lesión.
Esto supone también cierto reto para Flick, quien tiene varias dudas en cuanto al parado táctico del once inicial. Una de las principales dudas es Eric García, quien puede jugar como central, lateral derecho e incluso en el mediocampo y sería el hombre que, al encajarlo, empezaría a despejar varias dudas con otros puestos.
La reincorporación de lleno de Raphinha también abre otra posibilidad en ataque, pues Dani Olmo, Marcus Rashford y Fermín López han cumplido y alguno de ellos tendría que caer al banquillo si deciden alinear al brasileño. Finalmente, la otra gran duda será el nueve, con Lewandowski y Ferran en buen momento goleador.