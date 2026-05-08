Real Madrid sigue su preparación para el clásico ante el Barcelona

A un día de enfrentarse al Barcelona en un clásico español que podría entregarle el título de La Liga al Barsa, el Real Madrid deja atrás las últimas polémicas y se enfoca en la preparación con Kylian Mbappé junto al resto de sus compañeros.
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Luego de haber solamente realizado una parte de la sesión del jueves pasado, "Kiki" parece estar apurando sus opciones de disputar el duelo contra los azulgranas en el Camp Nou, pues se le pudo ver de lleno junto al grupo, lo que indica que puede ser opción para Álvaro Arbeloa.
Eso sí, de momento, parece bastante improbable que salga en el once titular, sobre todo para no arriesgarlo, pero el último entreno del sábado será clave para saber la situación actual de sus molestias.
Quién también estuvo presente sin mayor novedad fue el francés Aurélien Tchouaméni, quien ya es oficial que podrá ser una de las opciones para el técnico español de cara al clásico, luego de que el club solamente anunciara una multa económica para él y Federico Valverde, quien cumple el reposo de 10-14 días y que está descartado para el juego.