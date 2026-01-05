Barcelona llegó a Arabia para disputar la Supercopa de España

-

El FC Barcelona ya ha llegado a Oriente Medio para disputar la Supercopa de España. El equipo se encuentra instalado en Yeda, una ciudad saudí bañada por el Mar Rojo que será el escenario del torneo durante los próximos días.

El conjunto azulgrana afrontará su primer compromiso el miércoles 7 de enero, cuando se mida al Athletic de Bilbao en el Estadio King Abdullah Sports City. Si logra superar esta eliminatoria, disputará la final el domingo 11 de enero frente al vencedor del duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, semifinal que se celebrará el jueves 8.

La delegación del Barsa, liderada por el presidente Joan Laporta, partió desde el Aeropuerto de Barcelona el lunes al mediodía. El desplazamiento tuvo una duración aproximada de cinco horas y concluyó con el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, antes de trasladarse al hotel de concentración.

Mirad quién también está aquí, culers pic.twitter.com/Uf7cJKQwqP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026

De cara al choque de semifinales, el equipo realizará su sesión de entrenamiento oficial el martes 6 por la tarde. Antes del entrenamiento, el entrenador Hansi Flick y uno de los futbolistas comparecerán ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro.

Novedad

El uruguayo Ronald Araujo, ausente en las últimas semanas por problemas de salud mental, ha entrado en la convocatoria del Barcelona para disputar la Supercopa. El central charrúa, que hace una semana empezó a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, es la principal novedad en la expedición del primer equipo azulgrana. El zaguero estaba apartado del grupo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante.

Con Araujo en la convocatoria, el Barsa solo cuenta con dos bajas para luchar por el primer título del año 2026: el centrocampista Gavi y el central Andreas Christensen, que se han quedado en Barcelona para continuar con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.