Barcelona se mide al Levante con la idea de volver a ser líder

El Barcelona recibe a un Levante (puesto 19) cada vez más hundido que se presenta en el Camp Nou como un rival propicio para recuperar el liderato, tras el resbalón del Real Madrid.
MÁS DEPORTES: (VIDEO) Cristiano Ronaldo anota doblete en goleada del Al Nassr
Los de Hansi Flick vienen de dos derrotas consecutivas, la última ante el Girona en LaLiga, que le permitió a los blancos ascender a la cima, pero la derrota ante el Osasuna es una oportunidad de oro para los blaugranas.
Aunque el Barsa alzó la voz para protestar por lo que consideró errores arbitrales en su contra en esos dos partidos, lo cierto que esa hipótesis no exime a los azulgranas de sus dos pobres actuaciones.
El técnico, que confía en recuperar al centrocampista Pedri González contra el Levante tras su lesión, reconoció que su equipo quizá esté acusando la carga de partidos.
Tampoco ayuda que los dos delanteros, Robert Lewandowski y Ferran Torres, parecen tener la pólvora mojada en 2026, y la ausencia de Pedri en la creación de juego en 8 de los últimos 14 partidos del equipo en liga.
Aunque el Barsa es claro favorito ante el Levante, se antoja vital que el conjunto culé recupere su mejor versión para los complicados partidos por delante (Villarreal, Athletic Club en San Mamés, vuelta de Copa...) antes de los octavos de final de la Liga de Campeones.