(VIDEO) Cristiano Ronaldo anota doblete en goleada del Al Nassr

El Al Nassr FC firmó una actuación contundente en casa y goleó 4-0 al Al Hazem en la jornada 23 de la Liga Saudí, en un partido marcado por el regreso goleador de su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

El conjunto amarillo, con el astro portugués desde el inicio, tomó el control desde los primeros minutos y abrió el marcador al 13'. Ronaldo aprovechó un balón dentro del área y definió con categoría para firmar el 1-0 y encaminar el triunfo ante su afición.

La superioridad local se reflejó nuevamente al minuto 30, cuando Kingsley Coman amplió la ventaja con el 2-0 antes del descanso, dejando el encuentro bien encaminado para los dirigidos por Jorge Jesús.

En la segunda mitad, Al Nassr mantuvo la intensidad y sentenció el compromiso. Al 77', Ângelo Gabriel apareció para colocar el 3-0, y apenas dos minutos más tarde, al 79', Cristiano Ronaldo selló su doblete y el definitivo 4-0 con una nueva definición certera.

Con este resultado, Al Nassr suma tres puntos clave que lo colocan provisionalmente en el liderato del campeonato con 55 unidades. Además, la noche tuvo un significado especial para Ronaldo, quien volvió a reencontrarse con el gol y alcanzó los 964 tantos en su carrera profesional, acercándose cada vez más a la histórica marca de los mil goles.