Barcelona se despide del Camp Nou en 2025 enfrentando al Osasuna

El Barsa sale sin mucho margen de error a defender el liderato de La Liga, en su último partido en casa en este año.

Barcelona, líder de La Liga, quiere seguir con su buen paso en casa, donde jugará su último partido de local este 2025 frente a Osasuna, en un escenario en el que ha ganado los cuatro partidos desde su regreso, y donde no volverá a jugar hasta el 25 de enero.

Luego de afrontar este duelo liguero, al Barsa le tocará afrontar la Copa del Rey de visita contra Guadalajara, tres duelos ligueros y uno de Champions en esa misma condición, además de la Supercopa española en Arabia Saudita, todo antes de volver a casa el 25 de enero contra Real Oviedo.

Todo listo para mañana.

Por otro lado, en cuanto a su racha actual, el equipo de Hansi Flick perdió en el Bernabéu el pasado 26 de octubre, el cuadro culé ha ganado siete de los nueve partidos jugados. El gran lunar fue la derrota en Stamford Bridge, un doloroso 3-0 en el peor partido del curso.

Frente a Osasuna, Flick seguirá sin poder contar con Ronald Araújo, muy tocado anímicamente por su expulsión ante el Chelsea y que esta semana ha viajado a Tierra Santa para recuperarse. Tampoco están disponibles: Gavi, que se recupera de una operación en la rodilla, y Dani Olmo, ausente por una luxación en el hombro.

Los navarros llegan a la decimosexta jornada de liguera tras la buena imagen ante el Levante el pasado lunes. El empuje y el compromiso de los jugadores durante gran parte del choque gustó a un Sadar, que vio su equipo ganar de nuevo, después de cuatro derrotas y dos empates que tensaron la cuerda y que espera volver a sumar de a tres.