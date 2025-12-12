Tigres saca ventaja en la final de la Liga MX ante Toluca

-

En una noche brillante del argentino Ángel Correa, los Tigres pegaron primero en la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano al vencer 1-0 al Toluca, que pudo haber salido con más daños de su visita a un estadio Universitario

Angelito Correa, al minuto 46, hizo el gol con el que los Tigres se ilusionan con ganar su noveno título de liga.

Terminan los primeros 90 minutos de la Gran Final y nos vamos con ventaja a Toluca.@CEMEXMx #SiempreContigo #EstoEsTigres pic.twitter.com/6hvCuDWkE1 — Club Tigres (@TigresOficial) December 12, 2025

El Toluca, que busca el bicampeonato y su corona número 12, será local en el segundo partido.

La vuelta de esta final se jugará el domingo en el estadio Nemesio Diez, a partir de las 7 de la noche. En caso de empate global se jugaría un tiempo extra de 30 minutos, y, si persistiera la igualdad, se definiría por penales.