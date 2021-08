El Barcelona toma una decisión sobre el dorsal 10 que dejó Messi

El club no ha podido llenar el vacío en la cancha y en el dorsal que porte el número que dejó sin herencia el argentino.

Al parece, el Barcelona no cederá a nadie el 10 durante esta temporada y despeja las dudas sobre la cesión al brasileño Coutinho que se generó en las últimas horas.

La normativa de LaLiga no permite retirar una camiseta con un número en concreto, por lo que, aunque en el seno del club se ha llegado a valorar esa posibilidad, el '10' seguirá siendo un dorsal fijo en la primera plantilla del Barça.

Pero no esta temporada o, por lo menos, no si no es absolutamente necesario. El club quiere que la primera temporada sin Leo Messi en la entidad nadie lleve su dorsal.

Existe esa opción y a ello se agarran, aunque también podría ser que, por la necesidad de dorsales, fuera imprescindible entregar esa camiseta a uno de los futbolistas que ocupen ficha profesional en el Camp Nou.

En ese caso, el '10' sería para uno de los jugadores canteranos que nutran la plantilla que dirige desde el banquillo Ronald Koeman, pero nunca sería Coutinho quien lleve ese número.

Si finalmente no hay posibilidad de que el brasileño salga, se le adjudicará una camiseta con un dorsal que nunca sería el que ha honrado Messi durante tantos años.