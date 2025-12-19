Encuentran más de 100 celulares en requisas en centros carcelarios de Izabal

Durante las requisas en Izabal se encontraron celulares, radios portátiles, bebidas alcohólicas y objetos punzocortantes.
Durante operativos de la Policía Nacional Civil se localizaron más de 100 celulares y otros objetos no permitidos para los privados de libertad.
La requisa se realizó en el Centro de Rehabilitación para hombres y mujeres de Izabal, donde se encontraron además de dispositivos móviles, bebidas alcohólicas y otras armas blancas.
En total se incautaron 116 teléfonos, 20 radios transmisores portátil, botellas de licor, varios cargadores para celulares, cableado y objetos punzocortantes.
Las autoridades realizan líneas de investigación para reconocer la procedencia de lo incautado y esclarecer los hechos.