Encuentran más de 100 celulares en requisas en centros carcelarios de Izabal

  • Por Reychel Méndez
19 de diciembre de 2025, 07:24
Durante las requisas al Centro de Rehabilitación para hombres y mujeres de Izabal se localizaron celulares. (Foto: PNC)

Durante las requisas al Centro de Rehabilitación para hombres y mujeres de Izabal se localizaron celulares. (Foto: PNC)

Durante las requisas en Izabal se encontraron celulares, radios portátiles, bebidas alcohólicas y objetos punzocortantes. 

Durante operativos de la Policía Nacional Civil se localizaron más de 100 celulares y otros objetos no permitidos para los privados de libertad. 

La requisa se realizó en el Centro de Rehabilitación para hombres y mujeres de Izabal, donde se encontraron además de dispositivos móviles, bebidas alcohólicas y otras armas blancas. 

Cables y cargadores de dispositivos encontrados durante las requisas. (Foto: PNC)
Cables y cargadores de dispositivos encontrados durante las requisas. (Foto: PNC)


En total se incautaron 116 teléfonos, 20 radios transmisores portátil, botellas de licor, varios cargadores para celulares, cableado y objetos punzocortantes.

Las autoridades realizan líneas de investigación para reconocer la procedencia de lo incautado y esclarecer los hechos.

Bebidas alcohólicas encontrados durante las requisas. (Foto: PNC)
Bebidas alcohólicas encontrados durante las requisas. (Foto: PNC)

