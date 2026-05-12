El Barsa estrena título liguero ante un Alavés urgido por salir del descenso

El Barsa seguirá celebrando el título de La Liga este miércoles en Mendizorroza (1:30 p. m.) frente a un necesitado Alavés, que hará pasillo al campeón y cada vez tiene menos margen para salir de los puestos de descenso en la jornada 36 del campeonato español.
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El conjunto azulgrana disputará su primer partido como campeón liguero con el objetivo de acercarse a los 100 puntos, meta que pasa por ganar los tres encuentros restantes.
Tras el 2-0 sobre el Real Madrid en el clásico y los festejos dentro y fuera del Camp Nou, la celebración continuó este lunes con la multitudinaria rúa por las calles de la Ciudad Condal.
Con el título ya asegurado y gran parte de la plantilla pensando en el Mundial, el reto de Hansi Flick será mantener la intensidad en este cierre de temporada, en el que el Barsa visitará al Alavés, recibirá al Betis el sábado y cerrará La Liga en Mestalla ante el Valencia.
Para el duelo ante el conjunto vasco, el técnico alemán no podrá contar con Lamine Yamal, quien sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta y ya no volverá a jugar esta temporada.
La principal novedad podría ser el regreso del defensa danés Andreas Christensen, recuperado de la lesión de rodilla que lo mantuvo cinco meses fuera de las canchas.
Todo apunta a que el club culé presentará en Vitoria una alineación con varios suplentes y elementos que necesitan recuperar ritmo de competencia.