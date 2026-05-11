Barcelona celebra la Liga con 750 mil aficionados en una histórica rúa azulgrana

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Las calles de Barcelona se tiñeron de azulgrana este lunes durante la multitudinaria celebración del título de Liga del Barsa, conquistado un día antes tras vencer 2-0 al Real Madrid en el Clásico.

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Según la Guardia Urbana, unas 750 mil personas acompañaron la rúa del campeón en un recorrido de cinco horas por el centro de la ciudad, en una de las mayores fiestas recientes del barcelonismo.

Los jugadores recorrieron las calles en autobuses descapotables y lucieron camisetas conmemorativas con el lema "Una forma de ser, una forma de ganar".

Gracias por esta rúa única, culers! ❤️

Por muchos más momentos así ✊ pic.twitter.com/Z95nWxKsPD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

El técnico Hansi Flick fue uno de los más ovacionados durante el desfile, luego de conquistar su segunda Liga en dos temporadas al frente del club.

También destacaron Lewandowski y Szczęsny, quienes animaron constantemente la fiesta e incluso compartieron comida lanzada por los aficionados durante el recorrido.

Barcelona te ama, Lamine pic.twitter.com/1Jau9bY7Iy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

Todas las miradas en Lamine

Sin embargo, el futbolista más buscado por la afición fue Lamine Yamal, convertido ya en uno de los grandes ídolos del club. El 10 agradeció el apoyo de los seguidores y aseguró que el Barsa "es el club de su vida".

La celebración también dejó espacio para los clásicos guiños al eterno rival, con cánticos contra el Real y referencias irónicas hacia algunos de sus futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

Entre el público se vieron conos (en alusión al técnico Álvaro Arbeloa), balones de playa (relacionados con Vinicius) y unos guantes de boxeo acompañados por una fotografía de Federico Valverde haciendo alusión a su reciente lío con Tchouaméni.