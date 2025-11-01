Barriletes de Sumpango 2025: tradición y arte en el cielo

-

Los barriletes son emblemáticos por ser una manera de expresión y tradición. Durante este sábado 1 de noviembre muchos acostumbran asistir a Sumpango, Sacatepéquez, para vivir la exposición de los barriletes gigantes.

Esta tradición surgió como un augurio ancestral, ya que se creía que el ruido de los barriletes al volar funcionaba como un "escudo espiritual" para ahuyentar a los malos espíritus de los cementerios, uniendo el arte efímero con la cosmovisión maya.

Los barriletes han evolucionado a piezas artísticas de gran tamaño que se elevan en el cielo del departamento de Sacatepéquez.

Este evento atrae a miles de visitantes, reafirmando la identidad y la cultura maya-kaqchikel de la comunidad.

Mujeres, niños y hombres colaboran y se reúnen para continuar con esta tradición.

¡Los barriletes están listos!

Así es el ambiente en Sumpango,Sacatepéquez .



Elaboración de los barriletes

Para elaborar barriletes se requiere mucho papel de china, tijeras, decenas de tape y pegamento, alambre, pintura, varas de bambú o madera y marcadores, entre otros materiales.

Sobre todo su elaboración requiere de la creatividad de los artistas y la narrativa que buscan plasmar en cada obra que se presenta en esta exposición.

Aníbal Felipe, integrante del grupo Los Herederos, expositor en esta edición del 2025, presentó un barrilete de 16 metros diámetro lleno de color, que le llevó aproximadamente un año desde su planificación hasta su elaboración final.

En su obra, representó la indumentaria maya del departamento, el pavo real por su significado en el Nahual, entre otros símbolos de la riqueza cultural guatemalteca.

"Sumpango es conocido como un pueblo colorido" agregó.