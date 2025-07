El Barsa anuncia que transmitirá gratis sus próximos partidos

-

Tras los problemas en la retransmisión de su primer encuentro ante Vissel Kobe, el Barcelona ha tomado la decisión de ofrecer sus últimos dos partidos amistosa de la gira en Asia totalmente gratis y en abierto para todos los aficionados a través de su canal oficial de YouTube.

El club tuvo que emitir un comunicado para anunciar la decisión:

"El FC Barcelona informa a sus socios y seguidores que, debido a los problemas del pasado domingo, los dos partidos que restan de la Blaugrana Tour Asia Edition 2025 by Philips Ambilight (FC Seoul, 31 de julio; y Daegu FC, 4 de agosto) se ofrecerán en abierto por el canal oficial del FC Barcelona en la plataforma Youtube (excepto en Corea del Sur) y de manera gratuita.

A pesar de que el Club contrató servicios externos para ofrecer los tres partidos de la gira asiática y contaba con todas las garantías para que los aficionados recibieran un servicio eficiente, esto no fue posible por causas ajenas al Club. Ante esta situación, el Barsa no quiere asumir en adelante ningún riesgo más para nuestros aficionados y, por este motivo, ofrecerá los dos partidos restantes en abierto y sin ningún pago por parte de los usuarios.

El balón disfruta cuando juega Lamine pic.twitter.com/1GUCmDapZG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 29, 2025

El Club pide disculpas a todos los socios y aficionados del mundo por un servicio que no ha sido ofrecido con los estándares que exige la Entidad y quiere garantizar que estos problemas no se repitan. Además, el FC Barcelona procederá en breve a compensar oportunamente a los aficionados afectados que no pudieron ver el partido".

Ahora el club tendrá que decidir qué ocurrirá con todos esos fans que sí compraron un pack especial para poder ver los tres encuentros en las plataformas de Youtube, con un precio de 10 euros.